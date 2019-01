Seit Ende August 2018 erscheinen die amtlichen Publikationen der Gemeinde Birmensdorf nicht mehr in der Limmattaler Zeitung, sondern nur noch im birmensdorfer. Der birmensdorfer, als offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Birmensdorf erscheint wöchentlich, Herausgeber ist das Media-Center AG in Uster.

So erscheinen auch die amtlichen Bestattungsanzeigen von verstorbenen Birmensdorferinnen und Birmensdorfer nur noch im birmensdorfer. Genau betrachtet handelt es sich bei den Bestattungsanzeigen im birmensdorfer aber um Todesanzeigen. Währen es Bestattungsanzeigen, müssten Ort, Datum und Zeit der Bestattung und der Abdankung vermerkt sein, was früher in der Limmattaler Zeitung immer der Fall war. Um an Ort, Datum und Zeit der Bestattung und der Abdankung heranzukommen braucht es das Internet, genau gesagt die Homepage der Gemeinde Birmensdorf: www.birmensdorf.ch – Massgebende amtliche Publikationen.

Nicht alle Leute haben Internet!!! Ich kenne mehrere ältere Birmensdorferinnen und Birmensdorfer, welche kein Internet haben!!! Wie sollen diese Leute – welche übrigens auch Steuern bezahlen – an die Information, nämlich Ort, Datum und Zeit einer Bestattung und Abdankung herankommen???