Schon das sechste Mal in Folge lud das Elternforum Lohn-Ammannsegg, am Samstagnachmittag den 18. November 2017, zu Spiel und Turnspass in die Merzweckhalle ein. Es trafen sich etwa 55 bewegungsfreudige Kinder im Kindergarten und Primarschulalter.

Zum letzten mal unter der fachkundigen Leitung von Christine Freudiger-Jampen und Thomas Jampen stellte das Elterforum mit Unterstützung der Jugendarbeit Biberist wieder einen bunt gefächerten Bewegungsparcour auf. Jeder Quadratmeter der Turnhalle wurde ausgenutzt und die Kinder durften sich eine Stunde lang dort bewegen, wo es ihnen Spass machte! Manch ein Kleiner musste auch mal all seinen Mut zusammennehmen um anschliessend stolz zurückzublicken.

Wärend dem feinen Zvieri räumten die Helfer die Turnhalle um, so dass die Kinder gestärkt in die zweite Runde starten konnten. Jetzt absolvierten sie in altersdurchmischten Gruppen verschiedene Parcours, wobei es um Geschicklichkeit und Schnelligkeit bei optimaler Unterstützung der Kleinsten in der Gruppe ging. Die Grossen sowie die Kleinsten zeigten viel Einsatz und bei der anschliessenden Rangverkündigung erhielten alle Kinder einen Preis.

Müde und zufrieden machten sich Helfer und viele glückliche Kinder wieder auf den Heimweg!

Vielen Dank nochmals an Christine Freudiger-Jampen und Thomas Jampen für die Unterstützung und die vielen tollen Ideen bei den Bewegungslandschaften, den Parcours und den Spielen in den letzten sechs Jahren!