Möchten Sie eine fremdsprachige Person beim Deutsch lernen unterstützen? Möchten Sie sich freiwillig engagieren? Dann werden Sie Teil des Projekts „Konversationstandem“. Vor rund zwei Jahren lancierte die Fachstelle Integration des Alten Spitals Solothurn dieses Projekt. In einem Konversationstandem treffen sich jeweils eine deutsch- und eine fremdsprachige Person mindestens einmal pro Monat um Deutsch zu üben und gemeinsam etwas Freizeit zu verbringen. Ob gemeinsames Kochen, Shoppen in der Altstadt oder Spazieren an der Aare bleibt dabei völlig offen. Im kontinuierlichen Austausch verbessert dabei die fremdsprachige Person ihre Deutschkenntnisse und lernt die Schweizer Kultur sowie die Region Solothurn besser kennen.

Es ist eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit, bei der deutschsprachige Personen wertvolle interkulturelle Erfahrungen sammeln können und wichtige Integrationsarbeit leisten. Die Fachstelle Integration begleitet und unterstützt die Konversationstandems während eines Jahres. Meist entstehen Freundschaften und vertrauensvolle Beziehungen zwischen den Konversationspaaren, die über die Begleitung hinaus fortbestehen und für beide Seiten sehr bereichernd sind.

Wir suchen offene Personen mit Freude am interkulturellen Austausch. Bei Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich an Jano Jacusso, Mitarbeiter Fachstelle Integration Altes Spital Solothurn

+41 32 626 24 39 | integration@altesspital.ch

www.altesspital.ch