Immer am Bettag findet in der Bergkapelle auf dem Weissenstein ein oekumenischer Gottesdienst statt. Dieses Jahr, am 17. September, wird der Gottesdienst, den Vertreter der drei Landeskirchen und der evangelisch-methodistischen Kirche gestalten, Bruder Klaus gewidmet sein, der vor 600 Jahren in Flüeli geboren wurde. Auch die Kapelle heisst Bruder Klaus. Es sind alle herzlich eingeladen, um 14.30 Uhr mitzufeiern.

Mitwirkende sind: Christkath. Pfr. Peter Hagmann, Evang.-meth. Pfr. Urs Rickenbacher, Evang.-ref. Pfr. Koen De Bruycker, Röm.-kath. Pastoralassistent Gheorghe Zdrinia, Blockflötengruppe der Evang.-meth. Kirche Solothurn.

17. September 2017, 14.30 Uhr, bei jedem Wetter.