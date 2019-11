«Öfter mal was Neues», haben wir uns gedacht...

…als wir die derzeitige Kunstausstellung von Pierrette Müller und Gitta von Felten in der Alten Kirche in Härkingen besuchten. Schon vor genau 20 Jahren haben die beiden Künstlerinnen gemeinsam an diesem Ort ihre Werke ausgestellt. Wir waren noch nie an so einer Ausstellung - waren einfach neugierig und wollten mal testen, was Kunst mit einem macht. Und sie macht ganz Vieles. Vor den faszinierenden und geschichtenerzählenden Bildern von Gitta von Felten stehe ich minutenlang. Ihr Hauptthema sind momentan Wald und Baum - sowieso wunderbare Malobjekte. Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf. Was ging wohl im Kopf der Künstlerin ab, als sie diese unglaublich filigranen Trockenaquarelle (übrigens eine sehr selten Malkunstart) malte? Sie sind so wunderschön und berühren mich im Herzen. Ich denke mir, dass die Bilder ganz viel mit dem eigenen Leben zu tun haben und interpretiere meine eigene Lebensansicht in sie. Funktioniert wunderbar und gibt einem das gute Gefühl, dass andere, einem fremde Menschen, eine ähnliche Lebensanschauung haben können wie man selbst. Die Sonne scheint in die so schöne Alte Kirche und taucht den Innenraum mit den Kunstobjekten in ein noch wärmeres Licht. Beim Weitergehen zeigen sich uns die einzigartigen Skulpturen von Pierrette Müller. Ihre Stücke, welche Holz und Stein zu einem Ganzen verbinden, gefallen mir unheimlich gut. Das Rohmaterial findet sie in der Natur und bearbeitet es dann so lange, bis es für sie stimmt. Auch diese Kunst geht mir nahe. Das Leben hat viele Facetten und die Künstlerin zeigt einem dies mit ihrer überaus kreativen Art. Genial, was Kunst mit einem macht und es hat sich schon nur fürs Gemüt gelohnt, diesen «Kunsttest» zu machen. Ich kann dieses Vorgehen jedenfalls nur weiterempfehlen. Die Gelegenheit für den Besuch in Härkingen bietet sich ja noch am kommenden Wochenende (FR 19 – 21 Uhr / SA und SO 14 – 18 Uhr). Wagen Sie’s einfach und lassen Sie sich ein.