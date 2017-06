Vor einigen Jahren wurde im Regionalen Verkehrskonzept das Ziel formuliert, die Region vom Verkehr zu entlasten. Zum Regionalkern gehören gemäss dieser Planung: Baden, Wettingen, Ennetbaden, Obersiggenthal und Neuenhof. Doch das ist Schnee von gestern: Neuerdings geht es nur noch darum, das Zentrum von Baden zu entlasten. Den angrenzenden Gemeinden mutet man eine massive Mehrbelastung zu. Und dies soll auch mit der überarbeiteten Version von “OASE“ so bleiben. Verwunderlich ist die Sache nicht: Der Baudirektor im Regierungsrat war schliesslich einmal Stadtamman von Baden!

Er plant weiterhin einen Tunnel ab der Obersiggenthaler Brücke und damit einen direkten Autobahnzubringer durch Nussbaumen. Mit der Schliessung der Badener Hochbrücke und der Anbindung an das Deutsche Autobahnnetz, kann man sich ausmalen, was noch auf das Siggenthal zukommt. Und dies alles will man uns als zukunftsgerichtete Planung verkaufen.

Zu hoffen ist, dass der Grosse Rat diese Fehlplanung, die mehr als eine halbe Milliarde kosten soll, an der Sitzung vom 27. Juni stoppt. Dazu ist es aber nötig, die Grossrätinnen und Grossräte aus unserer Region zu kontaktieren und sie zu bitten, doch die Interessen der Bevölkerung zu vertreten.