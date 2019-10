PA/ Vom 11 bis zum 13. Oktober befanden sich 41 Jungschwinger von den Jahrgängen 03(1)-06 im NWSV Lager. Organisator und NWSV Jungschwingerleiter Magnus Döbeli setzte ein vielseitiges Programm auf die Beine. Bereits am Freitag zum Start gabs Spiel und Spass mit Hilfstrainer Lukas Döbeli. Am Abend kam Schwinger König Matthias Sempach und leitete den Kurs mit Unterstützung von den Brüdern Andreas und Lukas Döbeli. Samstagmorgen stand Stephan Studinger parat für einen Kurs im Sägemehl. Nach einem Vortrag über Antidoping, Erklärungen über das neue Regulativ wurde auch die Trainings besprochen für das ENST in Schwarzenburg. Am Sonntagmorgen würde nach dem Frühstück die Mannschaft mit dem Car nach Beromünster verschoben. Dort gab es eine Intensive Kostprobe beim Herzog Training durch Tommy persönlich. Und Rita Dubach zeigte den Jungschwingern Einblicke in die Chi Gong Technik. Nach dem gemeinsamen Mittagessen, bekocht durch den Eidgenossen Urs Sattler wurden die 41 Jungschwinger in den Sonnigen Sonntag entlassen. Herzlichen Dank den Lagerleitern für Ihre unermüdlichen Einsatz: Magnus Döbeli, David Anderegg, Köbi Christ und Roger Schenk.