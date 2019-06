Internationale Modellbahnausstellung am 7. & 8. September in Schinznach

Es dauert nun nur noch drei Monate bis in Schinznach im Gartencenter Zulauf und bei der Schinznacher Baumschulbahn SchBB zum ersten Mal die internationale Modellbahnausstellung GROSSBAHNFEST stattfinden wird. Die vom gleichnamigen Verein organisierte Veranstaltung ist DER Event für Modelleisenbahnen mit Spurweite 45mm und richtet sich an Familien, Einsteiger, Wiedereinsteiger und an die Besitzer von Gartenbahnen in den Spurweiten G & IIm.





Schinznach wird zum Zentrum der Gartenbahnszene

45 Aussteller aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien sowie aus den Niederlanden finden am 7. & 8. September den Weg nach Schinznach und machen das beschauliche Aargauer Rebbaudorf zum Zentrum der Gartenbahnszene. Neben mehreren Modelleisenbahnanlagen, darunter auch solche mit Echtdampf Betrieb, konnten auch alle relevanten Hersteller von Gartenbahnen für das GROSSBAHNFEST gewonnen werden. So unteranderem auch der „Erfinder der Spur G Gartenbahn“ die Firma LGB. Der mittlerweile zum Märklin-Konzern gehörende Gartenbahnproduzent, stellt neben seinem aktuellen Modellbahnsortiment eine Kinderspielecke zum „Ysebähnle“ zur Verfügung. Für alle die mehr aus ihren Standartmodellen machen wollen, bietet das GROSSBAHNFEST ein reiches Spektrum an Anbietern aus dem Zubehör- und Tuningsegment. Ebenso werden in Schinznach alle relevanten Hersteller von digitaler Modellbahnsteuerungstechnik vor Ort sein.

Eine ausführliche Aussteller Liste finden Sie auf unserer Website: www.grossbahnfest.ch

Crowdfunding Aktion gestartet

Bewusst verzichtet der organisierende Verein auf die Erhebung von Eintrittspreisen. Um das GROSSBAHNFEST als Hersteller- und Händlerunabhängigen Event zu etablieren wurde auf der Plattform „LOKALHELDEN“ eine Crowdfunding Kampagne lanciert.

Weitere Informationen unter: www.lokalhelden.ch/grossbahnfest-2019

Mehrzugbetrieb bei der Baumschulbahn

Gleichzeitig wie das GROSSBAHNFEST veranstaltet der Verein Schinznacher Baumschulbahn SchBB seinen traditionellen Mehrzugbetrieb mit verschiedensten Dampflokomotiven auf dem 600mm Spur-Netz der SchBB. Als besonderes Highlight darf dabei die Durchfahrt der Dampflokomotiven durch die Ausstellungshalle des GROSSBAHNFEST gesehen werden. Für das leibliche Wohl sorgt die Festwirtschaft der SchBB.



Öffnungszeiten:



Samstag 7. September 2019 10.00 - 19.00

Sonntag 8. September 2019 10.00 - 17.00



Das GROSSBAHNFEST wird vom 2018 in Basel gegründeten Verein Grossbahnfest organisiert und positioniert sich als Hersteller und Händler unabhängiger Event in der Gartenbahnszene. Das GROSSBAHNFEST geniesst Gastrecht in der Cabriohalle des Gartencenter Zulauf in Schinznach-Dorf und bei der Schinznacher Baumschulbahn SchBB.