Am Wochenende vom 19./ 20. Oktober 2019 finden die nordwestschweizerischen Geräte-, Gymnastik- und Aerobic-Wettkämpfe (NWS) in Gipf-Oberfrick statt. Der Anlass wird vom Sportverein Gipf-Oberfrick und dem Aargauischen Turnverband organisiert.

Am Samstag werden sich rund 830 Jugendliche und am Sonntag rund 320 Turnerinnen und Turner ab jeweils 08.00 Uhr in ihren Disziplinen messen.

Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen, die rund 240 Vorführungen mitzuerleben. Eine Festwirtschaft wird für das leibliche Wohl sorgen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.sv-go.ch.

Auf spannende Wettkämpfe freut sich der Sportverein Gipf-Oberfrick.