NK Payde - FC Frenkendorf, 4. Liga, Gruppe 2

End-Resultat: 9 : 2

Ein Spiel, wo der FC Frenkendorf Farbe bekennen musste. Gewinnt man hier, dann spielt man weiterhin um die Meisterschaft. Und so verlief das Spiel: Ja, man kann sagen, dass dieses Spiel wahrlich in die Hosen ging. Man sieht es am Torergebnis. NK Payde war dem FC Frenkendorf weit überlegen. Gut, so ist es eben der Sport, einmal gewinnt man, dann verliert man auch wieder. Schauen wir lieber in die Zukunft, alles möglich, um wieder im Rampenlicht als FC Frenkendorf zu stehen.

Schon am 29.9.2018 um 20.00 Uhr hat der FC Frenkendorf auf dem Kittler ein Heimspiel. Dies wäre der US Bottecchia. Gewinnen heisst hier die Devise. Warum? Eben am Sonntag, den 7.10.2018, geht es nach Basel auf dem Rankhof. Um 11.00 Uhr wäre dann das Spiel gegen den Tabellenführer. Im Moment ist der FC Nordstern Basel die Spitzenmannschaft in dieser Liga. Danach hat es verschiedene Mannschaften, auch noch den FC Frenkendorf, die in der oberen Hälfte der Tabelle platziert sind. Nur gesagt, die Vergangenheit vom FC Nordstern Basel, die könnte man mit Büchern füllen. Man spielte sogar einmal in der Schweiz wie der FC Basel, FC Zürich, GC in der obersten Liga. 1978 / 1979 ist es gewesen.