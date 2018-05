Am Samstag, 26. Mai 2018 lud die Einwohnergemeinde Kappel zum traditionellen Neuzuzüger-Anlass.

Die 29 Teilnehmer besammelten sich bei herrlichem Sonnenschein bei der Kirche in Kappel und wurden von Barbara Keller, Präsidentin der Kultur-/Sozialkommission willkommen geheissen. Danach bestiegen die Teilnehmer die drei bereitstehenden Kutschen zur vergnüglichen Rössli-Dorfrundfahrt mit vielen interessanten Informationen zum Dorf und seiner Geschichte. Auf der Rückfahrt wurde beim neuen Kindergarten ein Stop eingelegt, wo bereits ein feines Apéro auf die Neuzuzüger wartete. Gemeindepräsident Rainer Schmidlin begrüsste die Anwesenden und dankte für ihr Erscheinen und ihre Entscheidung, sich in unserer Gemeinde niederzulassen. In seiner Ansprache pries er die Schönheiten und Vorzüge unseres Dorfes und wünschte allen, dass sie sich hier wohlfühlen und gut einleben werden. Nebst all diesen Vorzügen gebe es aber auch Pflichten einzuhalten, und sei es nur, die Steuern fristgerecht zu bezahlen, meinte Rainer Schmidlin mit einem Augenzwinkern!

Danach durfte mit einem erfrischenden Glas Wein angestossen und vom feinen Willkommensbrot und dem Speckzopf des Dorfbecks gekostet werden.

Die Teilnehmer bestiegen wieder ihre Kutschen Richtung Dorfkirche, und nach einer kurzen Führung in der Kirche und der Abgabe eines kleinen Geschenkes, wurden die Neuzuzüger durch die Kutschen-Begleiter verabschiedet.

Schliesslich wurden sie auch auf den gleichzeitig stattfindenden Wettkampf „Schweiz bewegt“ aufmerksam gemacht und dazu animiert, daran teilzunehmen und wertvolle Minuten für die Gemeinde zu sammeln. Am Nachmittag bekam auch die übrige Dorfbevölkerung Gelegenheit, an einer Rösslifahrt auf einer der drei Kutschen unsere Gemeinde zu entdecken.

Claudia Wawrzyn