Neujahrswanderung der Naturfreunde Wölflinswil durch vier Kantone

Am ersten Tag im neuen Jahr begab sich eine kleine Gruppe Wandersleute auf eine Wanderung durch die vier Kantone. Trotz des starken Windes überquerten sie die alte Holzbrücke über die Aare. Schon bald ging es zwischen Murg und Rotkanal Richtung St. Urban. Auf den Marsch beeindruckten nicht nur Züge die Wanderer. Auch Biberspuren und Reiher waren zu bewundern. Nach den Kantonen Aargau und Solothurn erreichte die Gruppe die dritte Kanton Luzern.

Dank der Wetterbedingungen war die Besichtigung der Klosterkirche St. Urban besonders interessant. Doch der Marsch war noch nicht zu Ende. Vorbei an dichten Wäldern erreichte die Gruppe Langete. In Langenthal angekommen, reichte die Zeit noch für eine kleine Stärkung und ein wärmendes Getränk, bevor der Zug sie zurück nach Aarau brachte.

Nach diesem überraschend aussagekräftigen Rundgang lockerte sich die Reisegruppe in Grüppchen auf um das Städtli näher kennen zu lernen. An Sehenswertem fehlt es hier wahrlich nicht. Zu guter Letzt begegneten sich fast alle im selben Gartenrestaurant am Wasser, wo Gemütlichkeit und Kulinarisches die Blicke zum Rhein verstärken oder versüssen liessen.