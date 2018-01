(pd) Ein neues UCI Elite/Amateur Radteam mit kosovarischer Lizenz und grossem Bezug zum Fricktal ist entstanden. Das neu gegründete Team BNP-Costelo-StandCycle hat sich erstmals für einen Teamevent in Kaisten im Radsportgeschäft der BNP – Bike`n`PC Clinic getroffen.

Das Team BNP-Costelo-StandCycle steht vor allem für die nach Nachwuchsförderung. Im Nachwuchsbereich bis Kategorie U23 wird in vielen Ländern inzwischen sehr viel getan. Dies ist prinzipiell zu befürworten. Doch viele talentierte Fahrer, die erst spät zum Radsport gefunden haben oder den sportlichen Erfolg mit 23 Jahren noch nicht erreichen konnten, treten bereits vom Spitzensport zurück, mangels sportlicher Perspektiven. Wo wäre ein Tony Rominger, Joaquim Agosthino, Joseba Beloki, Wim van Est, Ludo Dierckxens uva. in der Gegenwart? Hätten Sie eine Chance - eher Nein (seit der Einführung der U23 Kategorie).



Das genau ist das Anliegen der Teamverantwortlichen, sie wollen ambitionierten Fahrern reiferen Alters und deren Karriere in einem guten sportlichen Umfeld neue Impulse versetzen.



Auch der Nachwuchs gehört zum Konzept. Durch die guten Kontakte zum nationalen Radsportverband des Kosovo, wird da nicht nur Nachwuchsförderung und Entwicklungsarbeit gefördert, sondern gleichzeitig ist das Team im Kosovo lizensiert. Die Rennplanung für 2018 sieht Rennen in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Kosovo, Oesterreich und Zypern vor.

Neben dem Bezug zur BNP – Bike`n`PC Clinic in Kaisten sind auch einige Fricktaler Radsportler im Team anzutreffen wie etwa Diego Schmid (Rheinsulz/VC Kaisten), Manuel Schmid (Wittnau/RB Brugg), Kevin Winter (Kaisten/VC Kaisten), Andreas Wenk (Wil/SG, dessen Freundin aus Kaisten kommt). Als Routinier gilt im Team Ex-Pro Tour Fahrer Stefan Rütimann aus Leibstadt der ein kleines Comeback gibt, früher schon eine Tour de Suisse oder Tour de Romandie erfolgreich bestreiten durfte und ein beachtliches Palmarès aufweist. Vervollständigt wird der Kader durch Sandro Muhl aus Schaffhausen sowie Blerton Nuha aus dem Kosovo.

Beim ersten Teamtreff herrschte gute und lockere Laune mit konstruktiven Gesprächen bei einem feinen Apéro und alle freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Das erste Rennen des Teams in 2018 wird die „Tour of North Cyprus“ in Zypern sein vom 9.-11. Februar. Dabei wartet auf die Fahrer gehörige Konkurrenz wie das italienische Pro-Continental Team „Willier-Triestina“ um Radstar Filippo „Pippo“ Pozzato aber auch diverse Continental Teams wie „Torku-Sekerspor“, „Astana Continental“ oder auch das Team von „Vino-Astana Motors“ um Teamchef Alexander Vinokourov.

Weitere Infos zum Team Online unter: www.newcyclingteam.tk