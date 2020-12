Neues Tanklöschfahrzeug für Kestenholz

Im vergangenen Jahr 2019 hat sich eine Arbeitsgruppe der Feuerwehr zum ersten Mal mit der Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs auseinandergesetzt. Das bisherige Fahrzeug wurde im Jahr 1998 angeschafft und hat seine Lebensdauer für den Feuerwehrdienst erreicht.

Wie es der glückliche Zufall will, hat die solothurnische Gebäudeversicherung SGV im Jahr 2018 für die Beschaffung von neuen Tanklöschfahrzeugen eine Sammelbestellung initiiert. Nach der öffentlichen Ausschreibung und dem Zuschlagsentscheid konnten sich insgesamt 15 interessierte Feuerwehren an der Sammelbestellung beteiligen. So hat auch die Feuerwehr Kestenholz ihr Interesse bekundet.

Nach Zustimmung des Gemeinderats hat die Gemeindeversammlung am 12. Dezember 2019 dem Investitionsbegehren für die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs über CHF 215'000.00 zugestimmt.

Bereits am 9. Oktober 2020 durfte die Feuerwehr Kestenholz von der Feumotech AG in Recherswil ihr neues Tanklöschfahrzeug entgegennehmen. Das neue topmoderne Mercedes-Benz Atego Fahrzeug mit 272 PS ist mit Allrad und einer Mannschaftskabine ausgerüstet. Alles für einen Ersteinsatz benötigte Material wird mit dem Fahrzeug mitgeführt, der Wassertank hat einen Inhalt von 1'500 Liter.

Zum Bedauern aller konnte das neue TLF durch die aktuelle Pandemiesituation bisher nicht offiziell feierlich eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Es ist geplant, dies im Frühjahr 2021 nachzuholen.

Die Angehörigen der Feuerwehr wurden bereits mit dem neuen Fahrzeug ausgebildet, sodass die Einsatzbereitschaft von Beginn weg gewährleistet war. Die Feuerwehr zeigt sich nach den ersten Arbeiten mit dem Fahrzeug äusserst zufrieden. An dieser Stelle gebührt ein grosser Dank dem Gemeinderat und der Bevölkerung von Kestenholz für das entgegengebrachte Vertrauen sowie der Feumotech AG und der SGV für die unkomplizierte und konstruktive Zusammenarbeit bei der Beschaffung.

Benjamin von Däniken