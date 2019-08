Am 3. August 2019 eröffnete in Hägendorf die Kinderkleiderbörse Krümelmonster. Das Eröffnungsfest lockte bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Familien an die Bachstrasse 21.

«Wir sind der Meinung, dass wir alle ressourcenbewusster leben müssen. Zu viele Produkte für die man keine Verwendung mehr hat, werden heute einfach entsorgt. Dabei wären sie noch in tadellosem, teils neuwertigem Zustand und können ohne weiteres noch verwendet werden.»

So das Motto des jungen Unternehmerpaares.

Im hellen und übersichtlichen Second-Hand-Laden findet man nebst dem vielseitigen Kinderkleiderangebot auch diverse Spielwaren, Kinderwagen und Autositze zu fairen Preisen. Ein Highlight ist sicherlich das «Selfmade-Regal» welches den Tablar-Mietern Platz für handgemachte und kreative Produkte bietet, die ins Konzept der Kinderkleiderbörse passen. Von selbst genähten Kinderkleider über gehäkelte Babyfinkli bis hin zu gestrickten Jäckli für die Kleinsten, alles mit Liebe gemacht.

Im schönen Garten des Hauses sorgte der Kinderliedermacher Christian Schenker für beste Unterhaltung für Jung und Alt.

Wir blicken auf eine gelungene Eröffnung zurück und freuen uns, Sie zukünftig in unserem Laden begrüssen zu dürfen.