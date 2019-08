Exakt fünf Jahren arbeitete Pascal Bucher als Treffleitung im Jugendtreff in Freienwil. Nun hat er seine Arbeitsfelder an die neue Treffleitung übergeben. Ab August wird der Jugendtreff „Greenhouse“ neu von Denise Gerber geführt. Gleichzeitig wird sie an der Fachhochschule Nordwestschweiz ihr Studium in Sozialer Arbeit aufnehmen. Denise Gerber ist ein altbekanntes Gesicht auf der JAST. Sie absolvierte von August 2017 bis Ende Januar 2019 ihr Vorpraktikum auf der Jugendarbeitsstelle.

Das JAST-Team bedankt sich ganz herzlich bei Pascal Bucher für seinen grossen und tollen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute und einen spannenden Zivildiensteinsatz.

Denise Gerber heisst das JAST-Team erneut herzlich willkommen und wünscht ihr einen einwandfreien Start als Jugendtreffleitung in Freienwil. Am 16.08.2019 wird das "Greenhouse" von 19.00 - 23.00 Uhr erstmals unter der neuen Leitung geöffnet sein. Kontakt mit Denise kann via Mail "denise @jast.li" aufgenommen werden.