Die erste Stubete dieses Jahres fand am 16.Februar wie gewohnt in der Linde in Weiningen statt. Eine grosse Zuhörerschaft und eine stattliche Anzahl Musikantinnen und Musikanten fanden sich denn auch schon frühzeitig im Eventsaal ein und harrten der Dinge die kommen sollten - und sie alle wurden nicht enttäuscht.

Als Organisatoren dieses Anlasses eröffneten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli aus der Fahrweid, mit rassig gespielten Musikstücken, das musik. Programm. Die von den verschiedenen Formationen vorgetragenen Walzer, Polkas, Märsche, etc. fand beim gebannt lauschenden Publikum sichtlich gefallen. Die Akteure wurden jeweils mit herzlichem Applaus belohnt. Besonders Wagemutige konnten es nicht unterlassen das Tanzbein zu schwingen ! Bravo

Die bekannte Entertainerin Gitta (Margrith Möhri aus Andelfingen) machte ihre Aufwartung. Mit ihren gekonnt vorgetragenen Liedern und Jodeleinlagen riss sie das Publikum mit - und tosender Applaus war ihr sicher.

Schön ist festzustellen, dass immer wieder "neue Gesichter" unsere Stubete besuchen und mit ihren Darbietungen diesen Anlass bereichern. Unter anderem waren die Bachsertaler Ländlerkapelle ,aus der weiteren Umgebung von Bachs/ZH, sowie die Tuba-Örgeler, aus dem Reuss- & Bünztal , nur um einige, wenige zu nennen, anwesend.

Der nächste derartige Anlass findet folgerichtig am gleichen Ort, zur gleichen Zeit, am 20. April 2018 statt. An dieser Stelle danke ich allen Mitwirkenden, dem einsatzfreudigen Personal - hinter und vor der Bühne - sowie der Wirtin Maya für den grossen Einsatz den sie alle immer leisten.

Andi Bichsel