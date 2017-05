Fledermäuse sind hochsoziale Tiere. Sie sind in der Regel Nachtaktiv und ziehen sich am Tag zum Schlafen in Höhlen, Felsspalten, Baumhöhlen oder menschgemachte Unterschlüpfe zurück.

Möchten Sie mehr über die Lebensweise, die Jagd, die Ernährung, die Fortpflanzung oder das Sozialverhalten dieser interessanten Tier erfahren, dann kommen sie mit auf die Fledermausexkursion. Mit etwas Glück können Fledermäuse auch bei der Jagd beobachtet werden.

Wir treffen uns am 12. Mai um 20.00 Uhr auf dem Gemeindehausplatz in Würenlingen. Exkursionsleiter ist Andres Beck, ein sehr versierter Fledermausspezialist. Bei schlechtem Wetter wird die Exkursion auf den 19. Mai verschoben. Auskunft über die Durchführung gibt am 12. Mai ab 12.00 Uhr Tel. 079 247 05 94 oder Tel. 079 224 41 12