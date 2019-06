Dem Glögglifrosch wurde mit nicht geringem Aufwand geholfen, und zwar in Brunegg im Aargau. Der Froschlurch ist auch bekannt unter dem Namen „Gemeine Geburtshelferkröte“ oder gar „Nördliche Geburtshelferkröte“. Hochdeutsch bisweilen Glockenfrosch genannt, übernimmt der männliche Partner unmittelbar nach der Paarung den Laich von seiner Angebeteten und befestigt die Eischnüre kompetent an seinen stabilen Oberschenkeln. Und da bleiben dann die Gelege, bis die Kaulquappen schlüpfen. Sein Lebensraum wurde nun durch ehrenamtliche Helfer erheblich erweitert.



Drei neue Feuchtbiotope wurden für ihn neu eingerichtet, und 30 Freiwillige hatten sich für den Arbeitseinsatz zur Verfügung gestellt. Darunter ein Tierarzt, ein Berater im Außendienst, die Geschäftsführerin von Pro Natura, aber auch drei Asylbewerber aus dem fernen Sri Lanka, die nun in Brunegg heimisch geworden sind. Das Gesamtprojekt sollte dem Glögglifrosch neuen Lebensraum verschaffen. Die schwach genutzten Standorte in Brunegg selbst und in Rufenach sollten mit Remigen und mit Rüfenach verbunden werden, da diese beiden Gebiete bisher von den Amphibien gut angenommen wurden.



Dazu wurden bereits 2017 neue Feuchtbiotope, vier an der Zahl, für den Frosch gebaut. Die Folienteiche, ausgelegt mit Bollensteinen, sind miteinander verbunden. Um die Amphibien zur Wanderung zu motivieren, wurde ein naturnaher Korridor vom Waldrand bis zur Remigerstrasse angelegt. Reihen von Obstbäumen, Hecken und sogar Haufen aus Steinen oder Asthaufen weisen den Lurchen den Weg zum fernen Reinerbach. Denn als Buntbrache wird der Korridor bis zum Waldesrand beim Bruggerberg verlängert, eben bis zum dortigen Reinerbach.



Aktuell wurden nun drei Feuchtbiotope zusätzlich angelegt. Beim Steinbruch von Brunegg entstand ein grösseres Biotop, und am Waldrand des Iberg zwei weitere. Die Helfer bildeten drei Teams, die je mit einem Traktor einschliesslich Frontlader oder einem Bagger ausgestattet waren. Gruben wurden zunächst ausgehoben, dann mit Sand gepolstert, bevor ein Vlies darüber gelegt wurde. Schliesslich wurde eine passende Teichfolie, danke an Plotterfolien, ausgebreitet und mit Bollersteinen beschwert. Die Steine sind bis 40 Zentimeter stark, und sowohl Handarbeit für die Feinanpassung als auch maschineller Einsatz waren gefragt. Am Ende des Arbeitstages wurde die bereitgestellte Pizza von den Freiwilligen dankend angenommen, und die grösste Hoffnung gilt dem Biotop am Steinbruch. Denn dort wurde die Rufe des Glögglifrosches bereits mehrfach vernommen, wie ein Mitarbeiter den Versammelten berichten konnte.



All dieses ist bitter notwendig für den Glockenfrosch, der leider in der Schweiz zu den gefährdeten Tierarten gehört. Den volkstümlichen Namen hat er übrigens seinem hellen Ruf zu verdanken, der wie das Anschlagen eines feinen Glöckchens klingt. Und streng genommen ist er weder Frosch noch Kröte, sondern ein Scheibenzüngler. Der neue Lebensraum wird - Name hin, Gattung her - dazu beitragen, seinen Bestand für die Zukunft sichern, so hoffen alle Beteiligten.