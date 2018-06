Gegen Ende des noch warmen August wurde bereits die 9. Erlebnisnacht für Kinder auf der Schafmatt veranstaltet. Dieses besondere Event wird von den Naturfreunden Aarau mit voller Leidenschaft organisiert und betreut. Dank strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen konnte die Veranstaltung unter freiem Himmel ausgetragen werden. Viele gut gelaunte und gespannte Kinder trafen sich auf der Schafmatt ein. Die Kinder wurden von Lea Kuhn, J+S Leiterin zum Wikingerkegeln animiert und spielten schon bald darauf voller Freude.

Viele andere Spiele und kleine spannende Aktionen wie Tschau Sepp oder ein beliebtes Mohrenkopfessen hielten die Kinder sehr gut bei Laune. Das geplante Event war sehr erfolgreich und brachte jede Menge glückliche Kinder mit sich. Das erste Mal konnte in dieser besonderen Erlebnisnacht jedoch kein Feuer gemacht werden. Im Kanton Baselland herrschte aufgrund einer langen Trockenheit Feuerverbot.



Später am Abend, kurz vor Eintreffen der Dunkelheit erzählte Sara Berner die schöne Geschichte vom kleinen Bären. Dieser fand nicht in den Schlaf, da seine kleine Schlafhöhle viel zu dunkel für ihn war. Da es sich nicht wohl fühlte und auch ein wenig Angst hatte, legte er sich vor seine Höhle und betrachtete den Sternenhimmel.

Die kleinen Kinder brachen voller Spannung und Aufregung zu einem kleinen Nachtspaziergang auf. Sie betrachteten den Untergang des Mondes und bestaunten die Sterne am klaren Himmel. Einige Kinder hatten das Glück sogar Sternschnuppen beobachten zu können.



Alle Kinder und Erwachsene, welche an dieser Erlebnisnacht teilnahmen, genossen die Natur in vollen Zügen. Vor dem Schlafmatthaus kamen alle zur Ruhe, blickten noch kurz auf den spannenden Abend zurück und schliefen entspannt in ihren Betten ein. Wie der Bär träumten auch sie unter dem Sternenhimmel und ließen sich von den Sternen beschützen.



Ein Frühstück stellte am nächsten Morgen den perfekten Abschluss für die Erlebnisnacht dar. Die Kinder waren müde und erschöpft von der anstrengenden Nacht, jedoch alle sehr glücklich und zufrieden. Schnell jedoch schienen sie schon wieder fit zu sein und begannen gleich darauf zu spielen. Diese besonderen und spaßigen Spiele könnten sie wohl noch eine Weile ohne zu ermüden spielen.

Ob Groß oder Klein, alle Abenteurer freuen sich bereits auf die nächste Erlebnisnacht unter einem klaren Sternenhimmel in einer schönen Sommernacht.