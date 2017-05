Der Natur- und Vogelschutzverein Schöftland nahm auch in diesem Jahr an der Aktion von bird life Schweiz „Stunde der Gartenvögel“ teil. Die Teilnehmer/innen teilten sich auf: Die eine Gruppe ging während einer Stunde auf Beobachtungstour im Dreisteinquartier. Die andere blieb während einer Stunde in einem Privatgarten und beobachtete von dort aus.

Beim Rundgang durchs Quartier konnten 20 verschiedenen Vogelarten beobachtet werden. Die stationäre Truppe entdeckte 15 verschiedene Arten. Eine erfreuliche Anzahl. Dies wohl dank der naturnah gepflegten Gärten in der Umgebung, der artenreichen Hecke entlang der Umfahrungsstrasse und der Kuhweide in der Nähe. Neben dem Hausspatz, den bekannten Meisen- und Finkenarten fiel die Walchholderdrossel auf. In erheblicher Anzahl zeigten sich die Mauersegler. Zwischen 20 bis 30 Tiere kreisten um den Dreistein und vermittelten mit ihrem kunstvollen Flug und dem sirrenden Gesang die ersten Sommergefühle.

Im Anschluss an die Beobachtung offerierte die gastgebende Familie Tribelhorn/Geissmann eine wunderbare Minestrone. Der Abend klang bei einem Glas Wein und anregenden Gesprächen rund um ein offenes Feuer sitzend aus.

Barbara Biedermann