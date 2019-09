Am nächsten Samstag, 21. September um 11.00 Uhr seziert das Vorstandsmitglied, Tierarzt Dr. Peter Sandmeier in der Aula des Schulhauses Hinterbächli in Oberrohrdorf einen Rotmilan. Dr. Peter Sandmeier verfügt über eine Spezialausbildung in Vogelmedizin. Die Sektion wird mittels Kamera auf eine Leinwand projiziert, so dass alle Teilnehmer auch Details sehen können.

Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind dazu eingeladen, dabei zu sein, die Anatomie eines Raubvogels zu erleben und Fragen zu stellen. Gemeinsam werden wir erforschen, wieso Vögel fliegen können, wie ihre Verdauung funktioniert sowie die Unterschiede im Herzkreislaufsystem zu Säugetieren erkennen. Die Wunder des Federkleides, das unglaubliche Sehvermögen oder die raffinierten Füsse und Krallen werden erklärt.