Nationaler Kids-Spieltag Seon

Am Samstag, 18. Januar 2020 führte Volley Seetal den Nationalen Kids-Spieltag in Seon durch. Da es für uns als Verein letztes Jahr schon eine Freude war, dieses Turnier durchzuführen, entschieden wir uns den Nationalen Kids-Spieltag im 2020 nochmals zu organisieren.

Insgesamt waren 57 Teams aus verschiedenen Ecken der Schweiz angereist, um gegeneinander Volleyball zu spielen und auch der Volley Seetal konnte mit 8 Teams teilnehmen.

Am Turnier traten 200 der jüngsten Volleyballer und Volleyballerin an, gewissermassen sind dies die ersten Schritte in einer Volleyballkarriere. Auch wenn der Ball, je nach Niveau, teilweise gefangen werden darf, werden die Grundregeln des Volleyballs schon hier vermittelt und angewandt.

Als Zuschauer, verspürt man sofort die Freude und den Ehrgeiz, welche diese jungen Spieler/innen am Volleyballsport haben. Wir haben mit Liam (7 Jahre alt) und Elisa (9 Jahre alt), zwei Volleyballspielern des Volley Seetal, gesprochen und wollten von ihnen wissen, was sie an diesem Tag so erlebt haben und was sie alles mit Volleyball verbinden.

Interview mit Liam (7)

Wie lange spielst du schon Volleyball und wieso hast du angefangen?

L: Schon seit 1.5 Jahren. Alle in meiner Familie spielen Volleyball, ausser Mama.

Wie gefällt es dir am Nationalen Spieltag in Seon?

L: Sehr gut, ich hätte einfach gerne mehr gewonnen. Wir haben nur 1 von 3 Spielen gewonnen. Letztes Jahr waren wir besser, da haben wir alle Spiele gewonnen.

Woran lag es, dass ihr nicht mehr gewonnen habt?

L: Wir haben nicht so gut angenommen, das könnten wir noch etwas üben.

Was hat dir denn heute am besten gefallen?

L: Die Roulade, welche ich gegessen habe, war super fein.

Was möchtest du unbedingt noch lernen (Volleyballtechnisch)?

L: Ich kann eigentlich schon alles!

Was gefällt dir besonders am Volleyball?

L: Dass es im letzten Training vor den Sommerferien «Glacé» gibt. Wäre toll, wenn es das in jedem Training geben könnte, ausser wenn es kalt ist und schneit dann wäre ein «Schoggistängeli» besser.

Dann gehst du also immer in Training?

Ja, immer. Ausser einmal war ich nicht da. Meine Mami hat mir nicht gesagt, dass ich ins Volleyballtraining muss und ich habe es vergessen.

Interview mit Elisa (9)

Wie lange spielst du schon Volleyball?

E: Seit 2 Jahren

Wieso hast du angefangen Volleyball zu spielen?

E: Im Sommer stellen wir das Volleyballnetz im Garten auf, welches uns Sibylle (Präsidentin des Volley Seetal) geschenkt hat, und spielen mit Nachbarn und Familie Volleyball.

Was hat dir heute am Nationalen Spieltag in Seon besonders gefallen?

E: Wir haben alles gewonnen, das hat Spass gemacht.

Was könntet ihr in eurem Team noch verbessern?

E: Wir sollten mehr «JA» rufen.

Du warst nur mit Jungs im Team macht dir das etwas aus?

E: Nein, eigentlich nicht. Aber ich würde schon lieber mit Mädchen zusammenspielen. Am Besten wäre es mit meinen zwei Freundinnen.

Wo sind deine Stärken im Volleyball?

E: Ich kann das Anspiel am besten.

Und was möchtest du unbedingt noch lernen?

E: Ich möchte das «Obenanspiel» können.