Das Repair-Café Rheinfelden ist eine Erfolgsgeschichte, dies in Zusammenarbeit mit dem Repair-Café Rheinfelden-Baden. Am Reparaturtermin im Mai konnten wiederum zahlreichen Haushaltgeräten und Textilgegenständen ein längeres Leben geschenkt werden…alle Reparateure/innen waren konstant im Einsatz! Auch in diesem Jahr haben wir mit mehreren Reparaturterminen für Sie im Seffel-Haus (Veranstaltungssaal Rotes Haus) geöffnet.

Am 7.9.2019, nächster Repair-Café-Termin im Roten Haus in Rheinfelden von 10-14 Uhr, wird das Team wieder alles geben, um Ihre defekten Haushaltgeräte und Textilien zu reparieren, Geld zu sparen und Müll zu vermeiden. Diesmal wird wieder das FabLab mit einem 3-D-Drucker vor Ort sein, um ev. kaputte Ersatzteile direkt neu ausdrucken zu können.

Bringen also auch Sie Ihre defekten Geräte und Textilien bei uns vorbei…und lassen Sie sich beraten, ob sie noch zu retten sind oder noch besser: nehmen Sie sie direkt geflickt wieder heim!

Weiterhin freuen wir uns auf Neuzugänge bei unserem Repair-Café-Expertenteam für den Einsatz im Repair-Café für 1-6 Einsätze im Jahr. Wer handwerklich begabt ist, egal auf welchem Gebiet und gerne «professionell» bastelt, ist bei uns richtig und herzlich willkommen.

Die nächsten Termine des Repair-Cafés in Rheinfelden 2019: 12.10. (D), 16.11. (CH), 14.12. (D) Wer uns als Experte oder Kaffeehilfe unterstützen möchte, kann sich melden bei Béa Bieber, bieber@teleport.ch (für die Ausgaben in Rheinfelden Schweiz) Stephanie Krenze, stephanie.krenze@vhs-rheinfelden.de (für die Ausgaben in Rheinfelden Baden) Mehr Informationen unter www.facebook.com / Repair-Café Rheinfelden Infos zum FabLab über https://makerspace-rheinfelden.ch/blog/

Ihr Repair-Café-Team