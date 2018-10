Flurin Leugger ist ein Naturtalent. Mit 18 Jahren gewann er den grossen Fotowettbewerb der Vogelwarte Sempach. Nun, grade 23 Jahre alt, verfügt er über eine Arsenal an Bildern aus aller Welt.

Wie Flurin Leugger auf seiner Webseite schreibt, versucht er mit seinen Bildern für die Natur zu begeistern. Das gelingt ihm auch! Seine Bilder unterscheiden sich von anderen durch die besondere Stimmung, welche sie ausstrahlen. Durch geschickten Einsatz der Technik, inszeniert er die fotografierten Tiere und Landschaften geschickt und weckt im Betrachter die Sehnsucht nach unberührter Natur.



Der nächste Auftritt zum Thema "wildes Vancouver" findet am Donnerstag 8. November um 19.30 Uhr im Stadtsaal in Liestal statt.