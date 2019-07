Leonie Studer aus Kestenholz gewinnt an der diesjährigen Nachwuchs Schweizermeisterschaft im Schwimmen, in Basel vier Medaillen. Leonie startet für die Swim Regio Solothurn unter der Leitung von Head Coach Robin Kovac. Über 200 Lagen gewinnt sie den Meistertitel, über 200 Rücken die Silbermedaille und Bronze gab es für 100 Rücken und 400 Lagen. Nun geht es in die wohlverdienten Ferien, bevor es Ende August wieder mit dem Start der neuen Saison los geht. „ Nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft“