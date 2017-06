Bei idealem Wetter wurde am Mittwoch, 7. Juni 2017, in Würenlingen der traditionelle Nachtmarsch des Kreisturnverbandes Baden durchgeführt. Rund 330 Mitglieder aus den verschiedenen Vereinen starteten ab 18.00 Uhr bei der Turnhalle Weissenstein und bewältigten in Gruppen von durchschnittlich 4 bis 6 Personen den Parcours mit 6 Posten durch Quartierstrassen und den Oberwald. Ein abwechslungsreiches Programm, zusammengestellt vom Freizeitclub Würenlingen, brachte den Teilnehmer/-innen das Dorf Würenlingen näher. Im Anschluss konnte man sich mit feinen Spagetti verpflegen. Das grosse Buffet mit gluschtigen Kuchen und Torten, alle in den Küchen der fleissigen Frauen der Damenriege und des Freizeitclubs hergestellt, fand anschliessend reissenden Absatz.

Nach der Begrüssung der Teilnehmer/-innen durch Gemeindeammann André Zoppi führte die Präsidentin des Kreisturnverbandes Sylvia Becher das Rangverlesen durch. Die erfolgreichen Gruppen wurden mit schönen Naturalpreisen beschenkt. Abgerundet wurde das Programm mit dem Auflösen des Schätzspiels.

Ein beliebter Anlass fand wiederum erfolgreich seinen Abschluss. Ein grosser Dank geht an die Veranstalter und die vielen Helferinnen und Helfer.

Bericht von Brigitte Meier