Im Rahmen des 150-Jahr Jubiläum des Schweizerischen Feuerwehrverbandes (SFV) standen die Feuerwehren am 30. und 31. August in der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein mit verschiedenen Anlässen ganz im Zentrum. Landesweit öffneten die Feuerwehren ihre Tore und zeigten der Bevölkerung, was 'ihre' Feuerwehr alles kann und macht.

Die Feuerwehr Seon-Egliswil machte sich am 30. August beim Feuerwehrmagazin in Seon der Bevölkerung zugänglich. Im Mittelpunkt stand eine spannende Einsatzübung, wobei mit einem eigens einstudierten Theater eindrucksvoll demonstriert wurde, wie schnell sich ein Gasgrill-Brand in ein Flammeninferno ausweiten kann. Die alarmierte Feuerwehr rückte aus, brachte den unglücklichen Grillmeister in Sicherheit und folglich den Brand rasch unter Kontrolle.

Staunen, Anfassen, Mitmachen

Nebst der Einsatzübung wurden auch viele weitere Attraktionen geboten. So durften mutige Kinder und Erwachsene die freistehende Anhängeleiter hochsteigen oder sich bei der Motorspritze als Rohrführer beweisen. Die Sanitätsabteilung demonstrierte fachkundig, welche Massnahmen bei Verletzungen zu treffen sind, beantwortete zahlreiche Fragen der interessierten Besucher und vermittelte Tipps und Tricks. Weiter gab es auch sämtliche Einsatzgeräte und vor allem das im letzten Jahr neu beschaffene Tanklöschfahrzeug zu besichtigen. Für Aha-Erlebnisse sorgte zudem ein Lastwagen, welcher zur Demonstration der 'Toten-Winkel' aufgestellt wurde. Die Besucher konnten sich davon überzeugen, dass die Möglichkeit für den Lastwagenlenkenden, trotz Vorhandensein der vorgeschriebenen Rückspiegel, nicht unbedingt offen steht, den ganzen Sichtbereich zu erfassen.

Umrandet wurde dieser Anlass durch eine Festwirtschaft und einer Feuerwehrbar, was bei den zahlreichen Gästen grossen Anklang fand.

Die Feuerwehr Seon-Egliswil möchte sich an dieser Stelle herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern für das sehr grosse Interesse bedanken.