Nach vorne schauen, das müssen sich die 4. Liga Spieler und der Trainerstab sagen.

So muss die Devise sein für das Jahr 2018 bei der 4. Liga Mannschaft vom FC Frenkendorf. Die vergangene Saison wurde die Meisterschaft für die 4. Liga erst im letzten Spiel versiebt.

So hat man einfach jetzt diese Gedanken, das muss doch irgendwie gelingen, dass der FC Frenkendorf wieder einmal in der 3. Liga spielt. Früher war man sogar TOP in der 2. Liga.

Also ist die Vorgabe vom Trainerstab klar definiert, man will in der kommenden Saison alles tun, um eventuell doch noch aufsteigen zu können. Man hat jetzt schon einen Trainingsplan aufgestellt, dann auch die Vorbereitungsspiele gegen höherklassige Mannschaften eingeplant.

Es ist auch von Vereinsseite zu hoffen, dass es gelingt das Vorhaben. Und auch diese Spiele zahlreich von Fans aus Frenkendorf und Füllinsdorf besucht werden. Eine Unterstützung kann diese Mannschaft auf jeden Fall brauchen. Also schliesse ich mit diesen zwei Worten

H O P P F C F r e n k e n d o r f . Danke für den Besuch von vielen Zuschauern aus Frenkendorf und Füllinsdorf.