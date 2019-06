Der Vermerk betr. Hundeführer ist jedoch komplett falsch. Hund an der Leine sind eine grosse Gefahr für den Hundeführer. Deswegen gab es auch schon schwere Unfälle mit Todesfolge. Das letzte Beispiel, die Dame im Tirol, wo der Bauer zu Schadenszahlung in erster Instanz verurteilt wurde. (Hatte ein Schild angebracht: Hunde an die Leine). Ist der Hund angeleint, so ist er beim näherkommen der Kühe sofort abzuleinen. Die Kühe interessieren sich für den Hund und nicht für den Hundeführer. Ebenso gefährlich ist es einen kleinen Hund auf die Arme zu nehmen. Diese Regel ist nun auch in Österreich bekannt gegeben worden. Bei uns in der Schweiz wissen das Hundeführer die eine seriöse Hundeausbildung gemacht haben schon lange. Ist mir unverständlich, weshalb das nicht in der Anleitung steht.

G. Graber