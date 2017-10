Am Samstag - Abend 21. Oktober 2017 zauberte die Musik Gesellschaft Dottikon mit der Molotwo Brass Band einen atemberaubenden Musikabend auf die Bühne. Die fünf Blechbläser mit klassischem Musik Studium und ihrer power Frau am Schlagzeug liesen die Zuhörer nicht lange auf den Stühlen sitzen. Die Kombination der Musikgesellschaft mit der Brass-Band erschien sehr mutig aber... dieser Mut hat sich ausbezahlt gemacht. Das vermischen unterschiedlichen Musikern und Musikerinnen lies ein Potpourri, zu welches die Berner Band im Blut hat. Der Musikalische Dampfzug führte vom S`Zundhölzi, über Vreneli und Hansjoggeli, weiter zum bernischen Guggisbärg. Von diesem dampfte der Musikexpress weiter in den Balkan. Auf dem Weg durfte Selbstredend das urschweizerische Örgelihuus samt Alphorn nicht vergessen werden. Aber... sollte der Zuhörer der Meinung verfallen sein das diese Dampfzug einen geraden Weg einschlug, wurde er eines besseren belehrt. Urplötzlich fand sich der Zuhörer irgend wo im Osten wieder. Den Abschluss bracht die Zuhörer mit dem "Zundhölzi" wieder in die Heimat zurück.

Ein Musikabend der die Zuhörer voller Überraschungen und musikalischer Lebensfreude entließ.

urs sigg