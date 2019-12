Musical «D'Müüsli von Nazareth»

Eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte spielten die Kinder aus dem Kidstreff der Freien Evangelischen Gemeinde (FEG) Olten am dritten Adventssonntag 2019. Die Geschichte handelt von kleinen Mäusen, die niemand beachtet. Sie erleben die Erscheinung des Engels Gabriel bei Maria und möchten die wunderbare Botschaft von der Geburt Christi allen verkünden. Doch niemand hört auf sie. Im Gegenteil, sie werden verjagt und mit Steinen beworfen. So entschliessen sie sich, selber zur Krippe zu gehen, wo sie mit Maria und Josef die Geburt des Kindes feiern.

Mit viel Eifer haben die Kinder die Geschichte und die Lieder eingeübt. Als Höhepunkt durften sie das Musical am Sonntag in den Räumen der FEG-Olten, an der Mühlegasse 10, den Eltern, Grosseltern, Verwandten und Freunden in einem überfüllten Raum vorführen. Die Zuschauer waren begeistert von der gelungenen Aufführung! Die Kinder und die vielen Helfer ernteten einen grossen Applaus für ihre ausgezeichnete Leistung!

Bestimmt nahmen nicht nur die Kinder die Botschaft der Mäuse zu Herzen, die lautete: An Weihnachten sind nicht die Geschenke das Wichtigste, sondern es gibt ein grosses Wunder zu feiern: Die Geburt von Jesus im Stall von Bethlehem. Diese gute Botschaft gilt uns allen und es ist wichtig, dass wir sie vor lauter Weihnachtsstress nicht vergessen!