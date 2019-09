‚Augen-Blick‘

Kennen Sie das noch: stundenlang vor einem Käfer sitzen und ihn bis ins Detail studieren? So im Spiel versinken, dass ich alles um mich herum vergesse? Mich verlieren im Augenblick, ohne Langeweile oder schlechtes Gewissen?

Kinder können das. Als Erwachsene haben wir leider verlernt, im Moment zu verweilen. Viel zu häufig verfangen wir uns in Gedanken an die Vergangenheit oder Sorgen vor der Zukunft. Und dabei versäumen wir das Glück des Augenblicks.

Wir wollen uns Zeit nehmen und den Moment verkosten, ganz nach dem Motto von Goethe’s Faust: «Augenblick, verweile doch, du bist so schön!»

Mit dabei ist ‘Zitherklänge im Duo’. Das sind die beiden Zitherspielerinnen Thaddaea Maegert und Madeleine Füglistaller.

Lassen Sie sich überraschen am 20. Oktober, um 17 Uhr in der kath. Kirche St. Michael in Würenlingen. Im Anschluss ist Möglichkeit zum Austausch bei einem gemütlichen Apéro im Pfarreiheim.