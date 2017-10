Nehmen Sie sich die Zeit und singen Sie sich frei!

Langsam beginnen sich die Blätter an den Bäumen zu verfärben. Im Garten wird das letzte Mal geerntet bevor dieser für die kältere Jahreszeit vorbereitet wird. Es sind dies die ersten Vorboten, dennoch ist die Adventszeit noch lange nicht in Sicht, oder doch?



Die Zeit rückt in eine Phase, in welcher man fast keine Zeit mehr hat, um sich selber etwas Gutes zu tun, denn die vollbepackten Agenden wiederholen sich oft in der Vorweihnachtszeit mit unausweichlichen Pflichtterminen.

Wir möchten Ihnen dieses Jahr erneut die Möglichkeit geben, sich in dieser Zeit erstens etwas Gutes zu tun und zweitens dieses Gute mit der Chorgemeinschaft zu teilen.

Wir laden Sie ein, aktiv an unserem Singprojekt für den 1. Adventsgottesdienst mit zu machen. Wir werden stimmungsvolle Chorlieder einstudieren und damit den 1. Adventsgottesdienst bereichern.

Singen Sie sich frei in die Adventszeit!

Sie brauchen dazu keine Vorkenntnisse, auch wenn Sie noch nie in einem Chor mitgesungen haben.

Das letztjährige Advents-Singen bestätigt uns, in welchem die vielen Gastsängerinnen und Gastsänger bei uns im Chor ihren passenden Platz gefunden haben, dass sie dadurch eine gemeinschaftliche, vorweihnächtliche Stimmung erleben durften.

Wir proben jeweils am Dienstag-Abend von 20.00 bis 21.15 Uhr (für Gastsängerinnen und Gastsänger) im Forum, Bad Zurzach.

An folgenden Daten proben wir für dieses Projekt:

31. Oktober 2017, 07. November 2017, 14. November 2017, 21. November 2017 und 28. November 2017 (Generalprobe) mit anschliessendem Chlaushöck.

Der 1. Adventsgottesdienst findet am Sonntag, den 03. Dezember 2017, im Verenamünster statt.

Wenn Sie noch Fragen haben, so zögern Sie bitte nicht und kontaktieren unseren Dirigenten Jörg Hoffarth unter folgender Nummer: 079 823 55 61

Wir freuen uns auf Sie!



Der Münsterchor Bad Zurzach