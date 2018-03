19 aufgeweckte Kameraden starteten bei eisigen Temperaturen den diesjährigen Wanderzyklus in den Nachbarskanton Aargau. Unser Ziel war die als Wasserschloss der Schweiz bezeichnete Gegend im Dreieck von Brugg, Windisch, Gebenstorf, Turgi, Stilli und Untersiggenthal am südlichen Fusse des Juras, wo der Zusammenschluss der Aare, Limmat und Reuss schweizerische Wassergeschichte dokumentiert. Nach der willkommenen vorbeugenden Stärkung liessen wir das an der Limmat liegende Turgi hinter uns und begaben uns auf die eher friedliche Morgenetappe der Reuss entlang, vorbei an umgestürzten Bäumen als „Burglind-Zeugen“ nach Birmenstorf, wo eingangs Dorf eine ausgedehnte Gemüsekultur unser Interesse weckte.

Nach einem „bärenstarken“ Mittagessen nahmen wir den zweiten herausfordernden Teil unter die Füsse, welcher uns über den Weiler Petersberg nach Baldegg Richtung Baden bringen wird. Der happige Aufstieg in den Rebbergen hatte es in Tat und Wahrheit in sich. Wir wurden aber mit einer für die Wettverhältnisse befriedigenden Aussicht belohnt – vor uns liegend Windisch und Hausen, an welchen wir vorher vorbeimarschiert waren, sowie der Flugplatz Birrfeld in der Ferne. In der Folge bescherte uns das Ausflugsziel Baldegg ein eher unvollständiges Bild des Mittellandes und der Alpen. Schlussendlich erreichten wir den Bäder-, Kultur- und Wirtschaftsstandort Baden, welcher uns an das enorme Wirtschaftspotential unweit von Zürich erinnerte. Zufrieden traten wir nach dieser wasser- geschichts-trächtigen Wanderung den Heimweg an, verstärkt bewusst, welch unbezahlbares Gut das Wasser und wie schön und vielfältig unsere Heimat jedes Mal von neuem ist.

Unsere nächste Wanderung führt uns am 28. März in die Gegend von Rorbas - Eglisau.

Von Leo Baumgartner