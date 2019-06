Beim Start zu unserer weitern Etappe auf der Route 99 des „Weges der Schweiz“ in Brunnen kam nach der unentbehrlichen morgendlichen Stärkung der wasserfesten Marschbereit-schaft erste Priorität zu. Gut gewappnet verlies die motivierte Wandergruppe wetter-ungeachtet diesen geschichts,- wasser-und verkehrs- bedeutenden Ort Richtung Morschach. Der Aufstieg durch den Wald zu diesem ehemals weltbekannten Ferienort verlangte einiges an Durchhaltewillen – doch wunderbarerweise zeigte sich der Wettergott schon recht bald von seiner versöhnlichen Seite. Der Weitermarsch Richtung Sisikon gab uns immer wieder die Sicht frei auf den Urnersee, auf einfliessende vom Unwetter gezeichnete Bäche wie die Muota und zum Teil auf leider wolkenbehangene bekannte Berge. Einen schönen aussichtsträchtigen Rastplatz hat das Leiterduo ausgesucht, welcher bei einem gespendeten gut mundenden “ Welcome-Tropfen“ zum stets von allen geschätzten Grillieren einlud.

Nach der Pause forderten uns zahlreiche Treppen in einem fast nicht enden wollenden „Auf- und Ab“ entlang der Axenstrasse nochmals heraus – doch auch hier wirkte eine herrliche Aussicht auf den See wie Balsam. Vor Flüelen musste wegen eines in dieser Region immer wieder vorkommenden Felssturzes der Strassentunnel auf ca. 350 m benutzt werden.

Zufrieden landeten wir mit einer bis dahin unbekannten Bus- und SBB-Variante wiederum Zuhause. Die nächste Langwanderung findet am 10. Juli 2019 statt und wird uns von Flüelen Richtung Seelisberg führen. von Leo Baumgartner