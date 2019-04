Hello Spring! Am Samstag, den 27. April hat BONITA am Zentrumsplatz zum Tag von Mode und Kunst eingeladen. Von 9:30-16:30 bot das Modegechäft auch einen kleinen Apéro an. Die Wettinger Küntlerin Jeannette Hasler-Gobbi (jhago) vom Wettinger Kunstatelier jhago-art hat ein paar ihrer farbintensiven Bilder ausgestellt, passend zum Motto «Spirit of Flower Garden» .

Um 14 Uhr fand eine rege besuchte Modeschau statt. Viele Interessierte kamen und waren neugierig auf die neue Frühjahrskollektion und das neuartige Erlebnis von Kunst und Mode und waren sehr begeistert.