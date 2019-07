Für das erstmals in Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Kulturkommission durchgeführte Sommernachtsfest vom Freitag, 28. Juni wurde der Männerkochlub als Festwirt verpflichtet. Ein Auftrag, in dieser Grössenordnung neu für den Kochklub, haben die Mitglieder mit Begeisterung übernommen. Bereits am Mittwoch, 26. Juni standen einige Mitglieder vom Kochklub dafür im Einsatz. In der Küche der Turnhalle Boostock wurden aus rund 30 kg Hackfleisch 160 XXL-Hamburger zubereitet. Am frühen Freitagmorgen begann man schon mit den Vorbereitungsarbeiten für den Abend. Der Getränkekühlwagen wurde angeliefert, das Buffet aufgestellt, die beiden Holzkohlegrills installiert und die bestellten Lebensmittel abgeholt. Kurz vor 17.00 Uhr zündete man die Holzkohle an den beiden Grills an und als eine Stunde später die ersten Besucher auf dem Boostockplatz eintrafen, waren schon die ersten XXL-Hamburger auf dem Rost braungebraten und konnten serviert werden. Mit etwas Verspätung wurde zum auf 18.00 Uhr angekündigten Konzertprogramm auf der Bühne im Festzelt gestartet. Zum Auftritt der ersten vier Bands und der Tanzgruppe Rinia hätte man eigentlich etwas mehr interessiertes jugendliches Publikum erwartet. Es war ein eher spärliches Grüppchen welches die Darbietungen zum Auftakt des Abends verfolgte. Zum angekündigten Auftritt von Mattermania war das Zelt dann voll besetzt. Hauptsächlich von Erwachsenen, welche sich von der mitreissenden Energie des Trios begeistern liessen. Nach rund zwei Stunden beendeten Mattermania ihr Konzert unter dem tosenden Beifall des Publikums. Bald nach Konzertende machten sich die Besucher auf den Heimweg und die Mitglieder des Kochklubs begannen mit dem Aufräumen. Gläser und Flaschen im Festzelt wurden eingesammelt, das Buffet abgeräumt und der Kühlwagen mit Leergut gefüllt und abgeschlossen. Beim abschliessenden «Schlummerbecher» im Restaurant Sternen liessen die Hobbyköche die vergangenen Stunden nochmals Revue passieren. Man war sich einig: Es war ein gelungener Anlass und hat allen Mitgliedern Spass gemacht.

Männer-Kochklub Spreitenbach