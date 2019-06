Die grünliberale Partei (glp) des Bezirk Lenzburg sowie der Stadt Lenzburg führten ihre Mitgliederversammlung

durch. «Wir dürfen dabei auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken» sagt Präsident Lukas Baumann. Die glp konnte im vergangenen Jahr wiederum verschiedene Anlässe durchführen, weitere Sektionen gründen und es gibt einen sehr erfreulichen Zuwachs von vielen neuen Mitgliedern

zu vermelden.

Für den Vortrag im Anschluss konnten wir den amtierenden Nationalrat und Ständeratskandidat Beat Flach engagieren. Er hielt ein öffentlicher und sehr spannender Vortrag zur Mobilität der Zukunft. Weiter gab er interessante Einblicke in den Nationalrats-Alltag sowie die politische Arbeit in Bundesbern

– auch in Bezug auf die Mobilität der Zukunft. Beim nachfolgenden Apéro ergaben sich vielfältige

und spannende Gespräche.

Lukas Baumann, Präsident glp Bezirk Lenzburg