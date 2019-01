Nachdem der Einwohnerrat einen Kredit in Höhe von 300'000 Franken für die «Atmosphäre» gesprochen hat, ist eines klar: Das Jubiläumsfest vom 14. bis zum 23. August 2020 wird stattfinden. Auch klar ist, dass die «Wettiger Nochrichte» dabei sein werden.

Schon vor der Abstimmung im Einwohnerrat haben die «Wettiger Nochrichte» angefangen, einen allfälligen Beitrag zum Jubiläumsfest zu planen, schreiben die Verantwortlichen auf ihrer Homepage. Deshalb könnten sie schon jetzt bekannt geben, dass sie sich mit einer Beiz am Fest beteiligen werden, so heisst es weiter in der Mitteilung.

Im Parterre des zweistöckigen Baus ist ein Restaurant geplant, das unter dem Namen «News-Sphäre» firmieren wird. Dort soll jeden Tag eine Wettinger Persönlichkeit zum Interview empfangen werden. Der Foodbereich wird von einer Wettinger Firma betrieben werden, die in der Region Baden über mehrere Restaurants mit dem Schwerpunkt auf Lieferservice betreibt.

Die obere Etage ist für eine Bar reserviert, die zu Ehren des 100-jährigen Bestehens der geheimnisumwitterten Höhle am Lägernhang «Walhalla» heissen wird. Dort soll es neben Cocktails und Getränken aus dem heimischen Rebberg auch regionale Bierspezialitäten geben.