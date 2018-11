In den kalten Wintermonaten, jeweils an einem Mittwoch um 14.00 Uhr, führen wir in der Gemeindebibliothek im Lindenzentrum eine Geschichtenstunde durch.



Eine Geschichtenerzählerin entführt die Kinder für ungefähr eine Stunde ins ‚Geschichtenland‘.



Herzlich willkommen sind Kinder von ca. 5 - 8 Jahren sowie deren Eltern und Bezugspersonen.



Das Bibliotheksteam und die Erzählerinnen freuen sich auf Ihren Besuch.

14. November 2018

12. Dezember 2018

16. Januar 2019

13. Februar 2019

13. März 2019 (englisch-deutsch)

Jeweils am Mittwoch um 14.00 Uhr