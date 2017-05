Gute Nachricht für alle, die schon immer ein Blasinstrument spielen wollten: Die Musikgesellschaft Frick startet im August mit einem ungewöhnlichen Projekt und lanciert eine Bläserklasse für Erwachsene. Interessierte erfahren an den Informationsabenden vom 16. Mai und 13. Juni mehr.

In der Bläserklasse lernt man unter professioneller Leitung sein Wunschblasinstrument spielen. Dafür sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Gelernt wird während zwei Jahren miteinander in der Gruppe, sozusagen vom ersten Ton an in einem Orchester. Die Anfänger-Bläserklasse richtet sich an Erwachsene, die nicht zuerst mit dem Einzelunterricht beginnen möchten, sondern gerne in der Gruppe lernen wollen. Insbesondere sind alle angesprochen, die früher als Kind gerne ein Instrument erlernt hätten, dies jedoch nicht tun konnten oder durften. Oder an Personen, die vielleicht vor zig Jahren bereits Musikunterricht hatten, das Instrument aber später in die Ecke stellten und dies heute bereuen.

Vieles spricht dafür ein Instrument zu erlernen. Musik spricht Gefühle an, gibt psychischen Halt und führt die Menschen zusammen. Miteinander musizieren bedeutet auch aufeinander hören und einander respektieren. Und nicht zuletzt fördert Klassenmusizieren die Vernetzung der rechten und linken Gehirnhälften. Es ist nie zu spät, mit dem Musizieren zu beginnen.

Alles wird von Grund auf erklärt

Die Bläserklasse ist ein Erfolgsmodell, dies haben vergleichbare Projekte in der Ostschweiz bestätigt. Nun steht dank der MG Frick dieses Angebot zu günstigen Konditionen auch im Fricktal zur Verfügung.

Der Bläserklasseunterricht wird von Jochen Weiss, einem erfahrenen Musiklehrer und Dirigent der MG Frick, erteilt. Zusätzlich stehen gestandene Musikantinnen und Musikanten zur Seite und helfen tatkräftig mit. Alles wird von Grund auf erklärt. Dazu gehört nicht nur, wie man seinem Instrument Töne entlocken kann, sondern auch wie man es zusammenbaut und pflegt.

Informationsabende und Anmeldung

Interessierte erfahren an den beiden Informationsabenden in der Aula im Untergeschoss des Oberstufenschulhauses Frick am 16. Mai und 13. Juni jeweils um 19.30 Uhr weitere Details zur Bläserklasse, zur Instrumentenmiete und können Musikinstrumente ausprobieren um herauszufinden, welches ihnen am besten liegt: Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Waldhorn, Euphonium, Posaune und Tuba stehen zur Auswahl.

Eine definitive Anmeldung für die Bläserklasse ist bis zum 15. Juli 2017 möglich. Alle starten gemeinsam am Dienstag, 22. August, und spielen ab dem ersten Ton zusammen. Wöchentlich findet eine Probe statt und zwar am Dienstagabend von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr in Frick.

Weitere Informationen unter: www.mg-frick.ch