Der Weg von der Loretokapelle in die Innenstadt ist auch ein viel befahrener Radweg. Dort, wo sich dieser Weg mit der Loretostrasse kreuzt, ist die Situation nun wesentlich übersichtlicher. Schon kurz vor der Einmündung in die Loretostrasse sehen neu die Radfahrenden, ob auf der Loretostrasse ein Fahrzeug daher kommt. Weil die Hecke an der Nordseite der Loretostrasse zurückversetzt wurde.

Die an sich kleine, aber wirksame Massnahme für mehr Sicherheit für Radfahrende geht auf die Eigentümerin des betreffenden Grundstücks zurück. Sie, die selber oft Rad fährt, schlug den Verantwortlichen im städtischen Bauamt vor, die bestehende Hecke zurückzuversetzen. Das Bauamt handelte schnell, erwarb ein dreieckiges Stück Land und pflanzte die Hecke neu, eben zurückversetzt.

Die Einmündung des Weges von der Loretokapelle her in die Loretostrasse war bisher völlig unübersichtlich und damit gefährlich. Hecken direkt an Weg und Strasse versperrten die Sicht. Es war reine Glückssache, dass es bisher zu keinen schwereren Unfällen kam. Nun ist diese Situation etwas entschärft. Auf private Initiative hin ist ein Stück mehr Sicherheit gewonnen.