Ende Mai 2018 läuft die Baugesuchsauflage zu diesem an sich sinnvollen Vorhaben ab, von dem aber die breitere Öffentlichkeit erst mit einem AZ-Artikel vom 16.5.2018 erfahren haben dürfte. Dass 5,7 Mio. Fr.-Projekt wird für Obersiggenthal in der Bauphase erhebliche Beeinträchtigungen zeitigen, verläuft doch ein erheblicher Teil der Leitung entlang der dichtbefahrenen Landstrasse, quert diese mehrfach und verläuft dann via Haldenstrasse und übers Feld zur KVA Turgi. Rechtlich werden dem Gesuch vermutlich kaum Hindernisse im Weg stehen, zu erhoffen sind Auflagen bezüglich Terminplanung oder Verkehrsführung in der Bauzeit.

Gerne hätte man in der Bauauflage aber etwas mehr über energie- und umweltpolitische Aspekte erfahren. So wird im Baugesuch kurz und fast etwas salopp darauf verwiesen, dass der Bestand der Energiequelle KVA Turgi zwar längerfristig nicht gesichert sei, dass man aber eine alternative Wärmequelle finden werde. Und wenn schon primär Obersiggenthaler Boden für eine „Wärmeleitung Turgi – Baden“ benutzt wird, wäre es interessant zu erfahren, ob und wie die neue Wärmeleitung allenfalls auch für einzelne Quartiere in Nussbaumen genutzt werden kann (z.B. Hochhäuser im Bereich Haldenstrasse, Boldiquartier). Zu hoffen bleibt, dass der Gemeinderat von Obersiggenthal die Umwelt- und Energiekommission für eine Anpassung des Energierichtplanes und die Verkehrskommission für die Bauphase aktiviert. Wenn schon grob durch Obersiggenthal, dann konstruktiv.

Hans-Ulrich Schütz und Werner Gilliéron, Obersiggenthal