Mehr als schön, Basel im September

Die Kulturstadt für Geniesser ladet zum Verweilen ein. Kunstkenner*innen wissen, hier begegnen sie Kunst auf Schritt und Tritt. Für alle die es persönlich mögen, sollen die Ausstellung Roman Peter in der Galerie Brigitta Leupin nicht verpassen.

Ein Mann ohne Allüren, energiegeladen, bescheiden, diskret und auch stets mit einem verschmitzten Lächeln um den Mund. Der Künstler Maler/Skulpteur identisch in seinen Arbeiten. Seine Monotypien, sowie seine Papier- und Keramikfiguren sind sichtbar und zugleich fast unsichtbar, hochsensibel, tiefgründig. Wie die Vorgänge in der Natur kommen und gehen, entstehen seine Arbeiten aus dem Bauch heraus und er lässt seine Gefühle auf dem Papier geschehen – es entstehen Geschichten. Die Menschengesichter/Portraits sind immer gleichzeitig im Sein und Nicht-Sein, filigran, kombiniert mit einem feinen Farbgefühl, in Bewegung und gemeinsam mit dem DU, gemeinsam einsam, gemeinsam in Berührung mit dem anderen Wesen.

Die Galeristin Brigitta Leupin am Münsterberg 13, freut sich sehr, seine Bekanntschaft gemacht zu haben und eine Vielfalt von seinen Ideen präsentieren zu dürfen. Die beeindruckende Ausstellung geht am 26.09.2020 um 15:00 mit der Finissage zu Ende. Weitere Informationen auf www.kunschtplatz.ch