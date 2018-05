Am 26. Mai fand der Medienflohmarkt von Bibliothek und Ludothek statt. Die in den letzten Monaten ausgeschiedenen Medien und Spiele konnten zu Schnäppchenpreisen gekauft werden. Das Angebot fand guten Anklang und so deckte sich manch einer bereits mit Strandlektüre etc. für die Sommerferien ein.

Die Besucher wurden mit Kaffee, Sirup, Zopf und Kuchen bewirtet. Die Teams von Bibliothek und Ludothek haben sich über die vielen Kunden gefreut.