Eine ganze Schar neugieriger Besucher und Besucherinnen machte sich am Sonntagmorgen, dem 18. August auf, um das erste Matinée auf dem Begegnungsplatz in Recherswil zu erleben. Die Kulturkommission hat sich zum Ziel gesetzt, mindestens einmal jährlich einen Anlass auf dem im Herbst 2018 eingeweihten Platz zu organisieren. Den Auftakt machten dieses Jahr die „MUMOL Dixie Stompers“. Die achtköpfige Band aus ehemaligen Mümliswilern hat sich auf Dixie spezialisiert. Mit abwechslungsreichen Songs erfreuten sie die Anwesenden. Sie gaben nicht nur klassische Dixie-Stücke zum Besten, wie „Oh when the saints go marching in“, sondern sie interpretierten auch „Ohrwürmer“ bekannter Musiker wie Mani Matter oder Polo Hofer.

Bei bestem Wetter genossen die Besucher und Besucherinnen den Anlass. Sie nutzen die Gelegenheit, bei musikalischer Unterhaltung und einem Bier oder einem Glas Wein einen gemütlichen Morgen mit Bekannten oder Nachbarn zu verbringen. Wer Hunger verspürte, griff bei den Butterbrezeln und Sandwiches zu. Die Musik schien zu gefallen, verlangte das Publikum doch am Schluss der Darbietung mit grossem Applaus eine Zugabe.