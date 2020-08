Seit der Kanton Zürich die Tragpflicht in Verkaufsgeschäften angeordnet hat sind die Parkplätze an den einschlägigen Orten in Spreitenbach Mangelware geworden. Das gleiche Bild in den Tiefgaragen. Echt mühsam. Sind diese Einkaufstouristen wirklich nur Besserwisser, Ignoranten und Maskentragsverweigerer, oder was ? Muss denn alles von Staates wegen befohlen werden ? Eigen- und Mitverantwortung gegenüber den Mitmenschen scheint vorüber zu sein !

Andi Bichsel, 5504 Othmarsingen, Arvenweg 1