Marronistand am Urdorfer Spitzacker-Adventsmarkt für einen guten Zweck

Auch am diesjährigen Spitzacker-Adventsmarkt, der diesmal am Samstag vor dem 2. Advent (7. Dezember) stattfindet, betreiben die Mitglieder der einheimischen Siaya-Kinderhilfsstiftung einen Marronistand. Zudem bieten sie aber auch Schmuck, Kunstkarten, farbenfrohe zusammenlegbare Taschen (Faltshopper) und anderes Handwerk aus Kenia zum Kauf an. Ganz speziell sind dabei die Kunstkarten. Sie werden aus der im Viktoriasee wuchernden Wasserlilie geschöpft und von jungen Künstlerinnen und Künstlern mit gebrauchten Materialien beklebt. Dabei entstehen originelle Sujets zu Themen wie Weihnachten, Geburtstag, Familie, Tiere, Musik und vielem mehr.

Mit dem Erlös ihrer Aktionen und den Spenden ermöglicht die Kinderhilfsstiftung in der kenianischen Stadt Siaya rund fünf Dutzend Kindern aus allerärmsten Verhältnissen die kostenpflichtige Sekundarschule. Zudem unterstützt sie einen Kindergarten, der von der Gemeinde Urdorf gestiftet wurde. Es handelt sich zwar um ein kleines, aber dafür gut überschaubares Projekt, das vom Urdorfer Rolf Hotz vor 13 Jahren ins Leben gerufen wurde. Es wird von einheimischen Gewährsleuten betreut und von Stiftungsmitgliedern auf ihren regelmässigen Besuchen begleitet. Dadurch kann sichergestellt werden, dass jeder gespendete Franken gezielt den unterstützten Schützlingen zugutekommt.

Marronistand der Siaya Kenya Children Foundation

am Spitzacker-Adventsmarkt in Urdorf

Samstag, 7. Dezember 2019

9 bis 18 Uhr