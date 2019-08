"Marketing Natives Schweiz" nennt sich eine Gruppe junger Kommunikationswissenschaftler im Schweizer Dialogmarketing Verband, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, in Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen eine Brücke zu schlagen im Zukunftsfeld Digitalisierung.



Die digitale Transformation der Gesellschaft als Neuland



Die digitale Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft ist in aller Munde. Es fehlt allerdings noch an Rezepten, wie sich die Möglichkeiten der Digitalisierung, die zunehmend Wirtschaft und Gesellschaft erfassen, auch entsprechend im Marketing darstellen lassen. Denn letztlich muss das Marketing immer die Informationen digitaler Prozesse für den Verbraucher in analoge Begriffsstrukturen umwandeln, um die jeweiligen Inhalte, die Perspektiven und den Nutzen weiterleiten zu können. Die Marketing Natives haben es sich deshalb zur Aufgabe gesetzt, praxisorientiertes Wissen im Marketing zu vermitteln, das Bewusstsein für neue Marketing-Methoden zu schaffen, junge Marketingkräfte mit Profis zusammenzubringen und nicht zuletzt die Karrieren der Mitglieder im Bereich Marketing zu fördern.



Die Veranstaltungen für 2019



Die Marketing Natives Schweiz verstehen sich auch mehr als Mediatoren, deren Anliegen es erst einmal ist, Wissen zu generieren und einen Wissensfluss in Gang zu setzen. Dazu laden sie Fachleute aus allen Bereichen der Digitalisierung zu Vorträgen ein, an denen für die Thematik Marketing in der digitalen Welt Aufgeschlossene teilnehmen können. Am 21. August geht ist in der ersten von vier für 2019 in Zürich vorgesehenen Veranstaltungen um die digitale Transformation generell. Die Veranstaltungen finden im Workshopstil statt, das heißt, dass es auch nach den Vorträgen Möglichkeit gibt, mit den Referenten formlos ins Gespräch zu kommen. Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Veranstaltung in einem neuen Bereich ist die Kontaktaufnahme untereinander. Da viele Studenten und Berufseinsteiger an den Veranstaltungen teilnehmen werden, ist die Bildung von Netzwerken ein zusätzlicher Nebeneffekt dieser Veranstaltungsreihe.